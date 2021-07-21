 

“Ноги от ушей”. Подольская похвасталась “шикарной фигурой”

21.07.2021, 12:42, Новости дня
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Артистка позирует в кадре возле бассейна.

“Ну, погнали”, – подписала она снимок.

“Ноги от ушей”, – отреагировали на фото подписчики. 

“Шикарная фигура”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Подольская получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу “Фабрика звезд”.

Певица в 2010 году вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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