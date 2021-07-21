В Украине вакцинироваться от COVID-19 могут иностранцы и беженцы – Минздрав

Теперь вакцинироваться в стране могут все желающие украинцы старше 18 лет.

Помимо этого, получить вакцину могут иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине.

Как отметили в ведомстве, право на прививку получат также лица, которые подали документы на получение статуса беженца в Украине или уже его получили.

“Вы можете записаться на вакцинацию в удобный для вас пункт прививки или центр массовой вакцинации”, – уточнили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1901767443319685

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 21 июля сделано почти 4,28 млн прививок, более 1,5 млн человек завершили вакцинацию.

С начала прививочной кампании Украину завезли более 8 млн доз вакцин от коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.

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