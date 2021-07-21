Девять звезд загадочным образом «отсутствовали» полчаса

Ученые не могут найти объяснение странному явлению, зафиксированному во время наблюдения за космическим пространством из Калифорнийской обсерватории.

Астрономы фотографировали один из участков Вселенной и неожиданно для себя обнаружили, что на целых тридцать минут куда-то исчезли девять звезд.

Далекие светила сначала исчезли, а затем снова появились на небосводе в том же самом месте, сообщают источники. Проверка показала, что атмосферные явления здесь ни при чем, а оборудование также работало нормально. Таким образом, данное явление записали в список научных загадок. Подробнее об этом событии можно прочитать в статье, опубликованной на страницах журнала Nature’s Scientific Reports.