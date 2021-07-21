 

Ученые из Сибири пытаются создать космическую теплицу

21.07.2021, 12:40, Новости дня
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Несколько научных учреждений из Томска пытаются создать специальную теплицу, в которой можно будет выращивать растения прямо на орбите Земли.

Вероятно, создана она будет в виде модуля, которые присоединится к космической станции. Единственное отличие от обычных модулей – это приспособленность к выращиванию различных, прежде всего, сельскохозяйственных растений.

Таким образом, космонавты получат настоящий огород, на котором можно будет собирать урождай и употреблять в пищу выращенные продукты, говорят ученые. Кроме того, теплицу можно использовать для различных лабораторных исследований. В дальнейшем такие же космические теплицы можно будет доставить на Луну и на Марс. Однако сначала такой модуль нужно испытать на околоземной орбите.



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