Ученые нашли способ избавиться от мигрени с помощью диеты

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21.07.2021, 12:38, Разное
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Учёные из США нашли способ избавиться от мигрени с помощью специализированной диеты. Она включает в себя жирную рыбу и низкий уровень растительного масла в блюдах.
В исследовании принимали участие 182 добровольца, жалующиеся на постоянные головные боли. Их разделили на три группы и для каждой составили свой отдельный ежедневный рацион на 16 недель. В первой респонденты питались жирной рыбой и пищей с низким содержанием линолевой кислоты, которая встречается в кукурузе и соевых бобах. Вторая же группа использовала аналогичную рыбу и продукты с высоким содержанием вышеуказанной кислоты. Третья же отличалась от предыдущей практически полным отсутствием рыбы в рационе. Оказалось, что именно респонденты первой группы заметили улучшения. По оценкам самих добровольцев, мигрени беспокоили их на 30-40% меньше обычного.

Подобное улучшение самочувствия удалось выявить и во время изучения анализов респондентов. Научный директор NIA Луиджи Ферруччи рассказал, что образцы показали уменьшение липидов, связанных с головной болью. Именно поэтому эксперт уверен, что новые данные позволят в будущем создавать не только эффективные лекарственные средства против мигрени, но и составлять специальный рацион питания, чтобы усилить положительный медикаментозный эффект.

Источник: www.medikforum.ru



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