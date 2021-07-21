 

Максим Виторган показал, как проводит время с сыном Платоном

21.07.2021, 12:38, Разное
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Недавно Максим Виторган посетил со своим сыном Платоном столичный ресторан. Актер показал поклонникам в Instagram, как он проводит время с наследником, рожденным в браке с Ксенией Собчак.
Платон позирует на снимке в стильной клетчатой рубашке и бейсболке. Многие фолловеры отметили, что сын знаменитостей стал более серьезным и заметно подрос. Мальчик обедал, а Максим Виторган в это время читал ему книгу. По словам актера, они с Ксенией Собчак не приемлют никаких мультиков за столом. Он хочет, чтобы его сын развивался культурно, поэтому выбрал книгу «Жизнь замечательных детей». В ней рассказано о детстве выдающихся личностей. Например, артист читал в этот раз интересные факты об Александре Пушкине. Максим Виторган предупредил, что после изучения этой книги обязательно последуют вопросы со стороны ребенка. Ему нравится, что чтение превращается в познавательную беседу с Платоном.

После развода Максим Виторган и Ксения Собчак сохранили хорошие отношения. Знаменитые родители все свое свободное время стараются уделять сыну Платону. Телеведущая вступила во второй брак, став женой режиссера Константина Богомолова, а ее экс-супруг счастлив в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.



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