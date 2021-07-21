Ксения Бородина поделилась эмоциями о смертях участников «Дома-2»

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала, как ей сложно даются новости о смертях бывших участников телешоу. За несколько лет существования экранной стройки многие молодые люди хотели найти свою любовь. Некоторым это удавалось, а также развивать отношения за пределами телешоу. Остальные же оставались в одиночестве и искали вторую половинку в обычной жизни, покинув проект. Но были и те, кто трагически покидал этот мир после участия в известнейшем проекте.

«Сложно вспоминать моменты, когда наши герои уходили из проекта, а потом ты, не дай Бог, узнаешь об их смерти. Это, конечно, тяжелые истории», — пишет телеведущая в интервью одному из телеканалов.

Определенные экс-участники «Дома-2» после ошеломляющего успеха и стремительного падения известности впадали в крайности, злоупотребляя наркотическими веществами и крепкими алкогольными напитками. А есть и те, кто покинул этот мир по причине болезни или по воле ужасного случая. Например, Филипп Чубуков выпал из окна 10 июля 2021 года в российской столице. Его смерть обнаружили соседи, когда раздался необычный звук, напоминающий хлопок.

Также смерти Оксаны Аплекановой, Анастасии Тарасюк никого не оставили равнодушными.

Комментируя все печальные истории телепередачи, Ксения Бородина акцентировала, что позитивных и ярких моментов за всю 17-летнюю историю проекта тоже было предостаточно. А она, в свою очередь, росла и развивалась, становилась как личность вместе с этим легендарным шоу. И пока нужна проекту, ни за что его не бросит.

Источник: www.starhit.ru