Мнение: Провисание юстиции. «Блогеру Биллу» дали два года ограничения свободы

И судили его за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

А по какой такой неосторожности позвольте спросить.

Разве он не осознавал смертельную опасность своего вождения для окружающих? Разве он не понимал что он может причинить увечья и смерть неопределенному кругу лиц? Разве он не допускал для себя возможность причинения им увечий или смерти? Разве нет материальных последствий?

Разве не был его умысел направлен на извлечение прибыли путем создания экстремальной опасности для жизни и здоровья окружающих?

Это легкомыслие? Это его пресиупная деятельность, которая имее целую серию эпизодов и из которой он извлекал доход в особо крупном размере.

Это легкомыслие? Мвльчик поехал покататься и немного неудачно полихачил? Да он умышленно шел к этой раздавленной жертве.

Пора как-то пересмотреть этот тупой правоприменительный штамп.

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