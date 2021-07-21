СК опроверг завершение экспертизы расстрелявшего детей в Казани

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, еще не завершена, сообщили в СК.

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела еще не завершена», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Как пояснили в Следственном комитете, у следствия еще нет медицинских заключений.

Ранее в среду ОНК сообщил, что экспертиза признала невменяемым Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской школе.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.

Сейчас юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц. В случае признания вменяемым ему грозило бы пожизненное лишение свободы.