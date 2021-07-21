Мнение: Почему трудовые подвиги бесполезны

На сайте Димы Вернера вышел идеологически важный рассказ про медленного мастера. В народе таких не только называют «тормозами» и «занудами», но и считают плохими работниками. Дескать, раз этот дурак провозился два часа с простой задачей, значит выполнения плана ждать от него не стоит.

Действительно, всех работников можно грубо поделить на четыре категории:

4. Работают медленно и плохо.

3. Работают быстро и плохо.

2. Работают медленно и хорошо.

1. Работают быстро и хорошо.

Одна из главных проблем нашей экономики — неумение верно оценивать пользу тех, кто работает хорошо. Работников второй категории, медленных, считают бесполезными лентяями. Часто начальник предпочтёт, чтобы подчинённые работали быстро и плохо, так как медленная работа, даже качественная, кажется ему недостаточно продуктивной. Работникам первой категории, «быстро и хорошо», обычно недоплачивают, так как если платить им по-честному, они будут получать неприлично большие деньги. Из-за этого лучшие работники или теряют мотивацию, или уходят туда, где их ценят.

Суровая правда жизни заключается в том, что скорость в современном мире никому не нужна, для энергичной тупой работы у нас есть станки и прочие механизмы. Классический образ делового человека, — суетливого, вечно занятого, с двумя звонящими мобильными телефонами в руках, — это портрет банкрота, который не успевает выполнить все свои обязательства, так как большая часть его времени занята исправлением его же собственных ошибок. Тот, кто с первого раза делает хорошо, на длинной дистанции неизбежно выигрывает, так как потраченный на дополнительное качество час экономит восемь часов, которые не надо будет тратить на исправление ошибок.

Теперь публикую обещанную историю:

https://www.anekdot.ru/id/1230407/

Был у меня в начале 2000-х годов механик, назовём его Володя, годов ему было около 50. Он работал в одном цеху механиком, а его жена работала в другом цеху мастером смены. Он был просто идеальный механик – всё, что он делал, он делал навечно, практически идеально, на любой его выполненной работе любой отдел контроля качества мог без раздумий ставить отметку 5+ по пятибалльной шкале. Единственное было “но” то, что он делал всё медленно. Нет не так – он делал невероятно медленно.

Казалось бы, простое дело, взять и вкрутить болт. Для всех это дело на несколько секунд, а он превращал это в часовую работу. Володя брал болт, внимательно его изучал, промерял все размеры, если замечал, что резьба немного сбита, он тщательно выбирал другой болт, минут пять его очищал ветошью, подбирал шайбу, гровер, смазывал в зависимости от назначения резьбового соединения смазкой – литолом, силиконом, графиткой или герметиком. Протяжка была по всем правилам только с динамометрическим ключом до точно необходимого усилия согласно таблицам на данный тип соединения. После этого он тщательно вытирал место соединения и покрывал его тончайшим слоем смазки (не спрашивайте зачем, он просто так делал). Если не дай бог была сбита внутренняя резьба, он с такой же медленной неспешностью нарезал резьбу, продувал и точно так же смазывал. Если болт был чуть больше нужной длины он никогда не опускался до того, чтобы поставить лишнюю шайбу – он после длительных промеров до микрона отрезал лишнее, тщательно обрабатывал срезанное место надфилем и потом шкуркой до зеркального блеска.

Когда он менял электродвигатель или привод станка, мастера всех отсылали домой, так как ждать, когда он сделает, было абсолютно бесполезным делом. Никакие вопли, дёрганье или стояние у него над душой не давали другого результата кроме того, что он начинал нервничать, сбивался и в итоге дело только затягивалось. Было два варианта: или сделать самому (тут был другой минус – Володя стоял над душой и с тяжёлыми вздохами, и с выражением скорби типа “ну кто так делает” выводил из себя любого), или ждать, когда Володя сделает. Кстати мастера-женщины, которым не повезло работать с ним, весьма неплохо через полгода начинали разбираться в механике или электрике к сильному удивлению мужей. Но если он что-то сделал, можно было хоть на выставку посылать – оно было идеальным.

Не одному мастеру он сжёг тонну нервов своей черепашьей медлительностью. В итоге все смирились. Руководству это нравилось тем, что старые как навоз мамонта линии, на которые даже не было никакой документации и сами производители удивлялись, когда им присылали запрос на запчасти, что такое оборудование когда-то они делали, работали как часы, и выполняли свою норму на 100%, и не имело смысла тратится на новое оборудование. Единственными недовольными были выходцы из Средней Азии, у которых была сделка. У них не раз появлялось желание хлопнуть чем-нибудь тяжёлым Володе по голове сзади в тот момент, когда он не спеша начинал готовить место для работы – подметать, аккуратно класть картон в три слоя, крепить его скотчем по краям к полу, ставить на картон протёртый со всех сторон стул.

Однажды в курилке я сказал его жене:

— Надоел твой Володя! У нас план срывается, а он еле шевелится.

Жена Володи (кстати очень энергичная мадам) докурила, потушила бычок и потягиваясь сказала:

– Ничего вы щенки молодые не понимаете в жизни. Если б ты знал, как мне с ним по ночам хорошо!