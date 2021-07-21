 

По году за ребёнка – Личное мнение

21.07.2021, 12:16, Разное
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Отец одного из погибших мальчиков рассказал, что ждёт Валерию Башкирову в суде, и как он относится к этому:

«Мы не знаем, насколько далеко и как надолго посадят виновницу. Это решит суд. Но все-так это максимум семь лет колонии поселения. И если одобрят, через два года она сможет выйти по УДО. Так что это не такое наказание, которое хотелось бы».


Фото: Соцсети

И, в общем, он прав. Предварительная информация о том, что Валерия была пьяна, не подтвердилась. А значит, 7 лет — это максимум.

Да и их не дадут.

Башкировой дадут 4 года. Ранее не привлекалась. На учёте в наркодипансере не состояла. Характеристика с места учёбы будет прекрасная. С места жительства — тоже.

Отсидев полгода в СИЗО, Валерия проведёт в колонии-поселении 2 года и выйдет по УДО.

Отбыла наказание. Двух детей нет. Две семьи осиротели.

«Ни извинений, ни соболезнований. Только то, что та девочка плохо ночами спит», — подытожил Максим, отвечая, связывалась ли с ним и его женой виновная сторона.

Да и к чему ребятам извинения? Их единственный сын погиб.

https://t.me/lenamiro/9293

Подобные преступления у нас почему-то трактуются законодательством, как неумышленные. Ну, не было же умысла убить детей у Валерии, правда? А то, что она просто болт забила на безопасность — так себе преступление.

Два года — за двух детей отсидит и выйдет.

Вот такие вот перспективы этого дела. Как вам они?

Источник: Лена Миро



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