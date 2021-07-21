 

Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерьми провели день на озере в Ванкувере

21.07.2021, 11:58, Разное
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Семейство Йовович-Андерсон – известные любители отдыха на природе. Супруги регулярно выбираются с детьми за пределы города и проводят денек-другой на свежем воздухе. В середине мая звезда “Пятого элемента” опубликовала подробный фотоотчет и поделилась впечатлениями от посещения природного парка Капилано в Ванкувере. Больше всего Миллу тогда восхитила главная достопримечательность этого популярного туристического места – висячий деревянный мост над каньоном глубиной в 137 метров и протяженностью 70 метров.

А на днях Милла, Пол с дочерьми – 13-летней Эвой и шестилетней Дашиэл — отправились на небольшой лодке на экскурсию по узкому фьорду Индиан-Арм, который находится в пригороде того же Ванкувера. Помимо прогулки по озеру им удалось искупаться у подножья водопадов и пообедать прямо на судне, где они приготовили барбекю.

Мы провели невероятный день, когда взяли детей на экскурсию по фьорду Индиан-Арм на лодке. Нам было очень весело находить красивые места для купания у водопадов. На лодке даже было барбекю, поэтому мой муж пожарил нам несколько гамбургеров прямо там, на воде! Это было воистину волшебное и незабываемое путешествие, – написала Милла под семейными кадрами.



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