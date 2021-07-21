 

В Индии зафиксировали первую в стране смерть от птичьего гриппа – СМИ

21.07.2021, 11:48, Новости дня
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По данным источников, ребенок попал в больницу 2 июля. У него были высокая температура и кашель. Сперва врачи решили, что у него COVID-19, но тест оказался отрицательным.

Дальнейшее исследование установило, что ребенок страдал от инфекции, вызванной вирусом птичьего гриппа.

В связи с этим эксперты Национального центра по контролю за заболеваниями Индии занялись отслеживанием контактов умершего мальчика. Врачам, медсестрам и медицинским работникам, которые лечили его, посоветовали изолироваться и сообщать о таких симптомах, как боль в горле, чихание и насморк.

Издание отмечает, что за последние 15 лет в Индии было множество вспышек птичьего гриппа, в основном затронувших домашнюю птицу. Однако случаев смерти людей от этой болезни зафиксировано не было. 

Контекст:

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным заболеванием птиц. Он может мутировать и приобретать генетические изменения, которые повышают его потенциал пандемии.

Обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют людей. Однако некоторые высокопатогенные штаммы могут вызывать тяжелую респираторную болезнь у людей. В большинстве случаев инфицированные люди имели тесные контакты с зараженными домашними птицами или предметами, испачканными их пометом, отметили в ВОЗ.

Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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