МОК назвал столицу летних Олимпийских игр 2032

Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио (Япония), его огласил президент МОК Томас Бах. Кандидатуру Брисбена поддержало 72 делегата сессии.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Комитета.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!

CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

Это уже третий случай в истории Олимпиад, когда летние Игры пройдут в Австралии. В 1956 году Олимпиада состоялись в Мельбурне, в 2000-ом – в Сиднее.

До Игор в Брисбене летнюю Олимпиаду в 2024 году примет Париж (Франция), а в 2028 году – Лос-Анджелес (США).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года.

В июне этого года исполком МОК предложил кандидатуру Брисбена в качестве места проведения XXXV Олимпиады.

—