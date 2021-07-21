“Супер горячо!”. 54-летняя Холли Берри снялась в ванне

Актриса позировала, лежа в ванне. В кадре она продемонстрировала обнаженные ноги в ботинках на платформе и высоком каблуке.

“Демонстрация ног и бедер”, – отметила она.

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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

“Супер горячо!” – прокомментировал подписчик trevorsugar.

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде (штат Огайо, США). Она лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.

Наиболее известные фильмы с участием Берри – “Женщина-кошка”, “Готика”, “Люди Икс”.

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