Найдено еще одно достойное применение переработанному пластику

Для того чтобы пластик не загрязнял окружающую среду, его нужно сделать частью строительного материала, утверждают ученые из Кембриджского университета.

Например, измельченную пластиковую посуду можно добавлять в бетон, из которого будут строить здания и дороги. Таким образом, можно решить сразу две задачи: уменьшить добычу песка и убрать мусор со свалок.

По самым скромным подсчетам, если старые пластиковые бутылки, стаканчики и прочие пластмассовые продукты измельчать в порошок, то им можно заменить до 10% песка. Представьте, насколько меньше станет карьеров, как можно будет уменьшить выбросы из-за отсутствия потребности возить на большие расстояния такой материал, как песок. Только в одной Индии, таким образом, можно заменить 820 млн тонн песка.