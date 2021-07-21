Найдено еще одно достойное применение переработанному пластику
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Для того чтобы пластик не загрязнял окружающую среду, его нужно сделать частью строительного материала, утверждают ученые из Кембриджского университета.
Например, измельченную пластиковую посуду можно добавлять в бетон, из которого будут строить здания и дороги. Таким образом, можно решить сразу две задачи: уменьшить добычу песка и убрать мусор со свалок.
По самым скромным подсчетам, если старые пластиковые бутылки, стаканчики и прочие пластмассовые продукты измельчать в порошок, то им можно заменить до 10% песка. Представьте, насколько меньше станет карьеров, как можно будет уменьшить выбросы из-за отсутствия потребности возить на большие расстояния такой материал, как песок. Только в одной Индии, таким образом, можно заменить 820 млн тонн песка.
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