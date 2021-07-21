Аналог космическому телескопу Hubble создают в России

Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», РФ вскоре получит собственный космический телескоп, аналогичный американскому Hubble. Речь идет об обсерватории «Спектр-УФ», заказ на разработку которой уже размещен на НПО имени Лавочкина.

Как пояснили в «Роскосмосе», новый телескоп позволит из космоса наблюдать за далекими объектами, которые не видны с поверхности Земли. В частности, телескоп будет улавливать ультрафиолетовое излучение.

Стоимость создания отечественного телескопа оценена в 3,68 млрд рублей. Аппарат должен быть готов к запуску до 2025 года, отмечают в госпкорпорации. Представители отечественной науки рассчитывают с его помощью сделать новые открытия о ранних этапах эволюции Вселенной.