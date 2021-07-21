Названа польза яблок и груш при похудении

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21.07.2021, 11:44, Разное
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Британские диетологи рассказали о пользе груш и яблок в процессе похудения. Человек, который пытается сбросить лишние килограммы, должен употреблять большое количество натуральных фруктов и овощей. Таким образом, на долгое время обеспечивается чувство сытости при минимальном количестве калорий.
Полезными продуктами считаются яблоки и груши. Один плод обеспечивает около 20% нормы клетчатки в сутки. К тому же груши имеют множество антиоксидантов и витаминов. Калорийность одного яблока составляет 77 калорий. Что касается популярных злаковых батончиков для похудения, то в них содержится 150 калорий. Для перекуса рекомендуется использовать фрукты в натуральном виде.

Яблоки и груши в рационе питания худеющего человека играют ключевую роль, поскольку содержат много клетчатки и способствуют восстановлению нормального уровня глюкозы в крови. За счет этого худеющий человек не чувствует голод, к тому же у него снижается потребность в употреблении сладостей.

Диетологи советуют есть груши с кожурой, поскольку именно в ней содержится огромное количество полезных веществ.

Источник: en.brinkwire.com



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