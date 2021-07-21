Организм человека имеет предрасположенность к дневному сну

Доктор философии Ребекка Роббинс заявляет о предрасположенности человека к дневному сну. Ученая назвала оптимальные часы для стимуляции и восстановления сил.

Организм каждого человека требует полноценного отдыха, во время сна мозг проходит период своеобразной разгрузки. Большинство людей могут предаться Морфею в ночное время, это вызвано стандартным графиком работы. Однако при возможности каждому было бы полезно спать понемногу и в дневное время. В этом уверена американский доктор философии Ребекка Роббинс. Многие выдающиеся личности, например, Уинстон Черчилль, имели привычку отдыхать днем. Это помогало им лучше работать, концентрируясь на результате.

Как оказалось, такой способ сна объясняется биологической предрасположенностью человека. Наиболее подходящим временем для дневного сна эксперт считает период с 14:00 до 16:00. В этот промежуток температура тела снижается, что благоприятствует качественному отдыху. Причем для того, чтобы восстановить силы, достаточно получаса, заверяет эксперт. За это время достигается фаза глубокого сна, однако пробуждение в этом случае будет более трудным. Однако не стоит спать днём меньше десяти минут, так как это не даст стимулирующего эффекта.

Профессор Роббинс рекомендует при возможности обязательно спать днём. Ещё лучше, если 15-20-минутный дневной сон станет привычкой. Не стоит прибегать к подобной практике только лицам, страдающим разного рода бессонницей, так как это нарушит и без того неполноценный сон в ночное время.

Источник: lenta.ru