Сын Валерии рассказал, как в 18 лет стал миллионером

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал, как в 18 лет ему удалось заработать миллион. В детстве он увлекался музыкой, поскольку родился в творческой семье. Однако в подростковом возрасте наследник артистки принял решение стать бизнесменом.

В 10 лет у Арсения Шульгина проснулось огромное желание стать финансово независимым. Несмотря на то, что он был ребенком, ему хотелось зарабатывать самостоятельно. Шульгин не стал рассказывать обо всех своих проектах. Сейчас сыну Валерии всего 22 года. Иногда он сам удивляется, сколько всего успел сделать за короткий период времени.

Первые товары Арсений Шульгин начал продавать еще в школе. В 14 лет у мальчика появился собственный интернет-магазин. Доход сына Валерии в месяц на тот момент составлял 50-70 тысяч рублей, но родители не восприняли это серьезно, продолжая считать, что необходимо заниматься музыкой.

В 16 лет Арсений Шульгин твердо решил стать бизнесменом. Спустя два года у него получилось купить первую машину без помощи родителей за миллион рублей.

В прошлом году сын Валерии уже создал собственную семью. Его избранницей стала девушка по имени Лиана. 1 января нынешнего года она подарила супругу дочь Селин.

Источник: www.instagram.com