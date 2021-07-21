 

Сын Валерии рассказал, как в 18 лет стал миллионером

21.07.2021, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал, как в 18 лет ему удалось заработать миллион. В детстве он увлекался музыкой, поскольку родился в творческой семье. Однако в подростковом возрасте наследник артистки принял решение стать бизнесменом.
В 10 лет у Арсения Шульгина проснулось огромное желание стать финансово независимым. Несмотря на то, что он был ребенком, ему хотелось зарабатывать самостоятельно. Шульгин не стал рассказывать обо всех своих проектах. Сейчас сыну Валерии всего 22 года. Иногда он сам удивляется, сколько всего успел сделать за короткий период времени.

Первые товары Арсений Шульгин начал продавать еще в школе. В 14 лет у мальчика появился собственный интернет-магазин. Доход сына Валерии в месяц на тот момент составлял 50-70 тысяч рублей, но родители не восприняли это серьезно, продолжая считать, что необходимо заниматься музыкой.

В 16 лет Арсений Шульгин твердо решил стать бизнесменом. Спустя два года у него получилось купить первую машину без помощи родителей за миллион рублей.

В прошлом году сын Валерии уже создал собственную семью. Его избранницей стала девушка по имени Лиана. 1 января нынешнего года она подарила супругу дочь Селин.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / Американский чемпион-трансэйджер, драка пилотов за место на парковке в Пулково, кокаин на экономическом форуме и почему шелкопряд здешний, а не тутовый в нашей традиционной рубрике «Панорама недели»

20.02 / Малышева объяснила невосприимчивость первой группы крови к COVID-19

09.11 / Что-то выползло из моего телевизора…

04.08 / Объявлено о тысячах пострадавших от взрыва в Бейруте

24.10 / Российский ученый напугал мрачным прогнозом по КОВИДу: Число зараженных будет расти

02.07 / Такую в парках не встретишь: цветочную клумбу соорудили с помощью обычной покрышки (фото)

14.10 / Челябинцев будут штрафовать за самовольное изъятие просроченных продуктов из мусорных контейнеров

18.02 / Ученые назвали подледные озера в Антарктиде пригодными для жизни

05.07 / Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум и другие отметили День независимости

08.05 / Мнение: Стыдно за отечество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика