 

23 704 человека заразились коронавирусом в России за сутки

21.07.2021, 11:38, Разное
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За минувшие сутки во всех регионах нашей страны были зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Их общее число составило 23 704 случаев. За это же время выздороветь смогли 22 584 человека. Число погибших за сутки оценивается в 783 пациентов.

Больше всего новых заразившихся в Москве – 3254 больных. В области их чуть меньше – 2161 пациентов. В Санкт-Петербурге, который расположился на третьем месте в антирейтинге по скорости распространения коронавируса, за сутки заболели 1939 человек.

Всего за все время наблюдения число заболевших ковидом составило 6 030 240 человек. Излечились 5 404 797 пациентов. А число летальных случаев составляет 150 705.

Напомним, в России, как и в остальном мире, продолжается эпидемия коронавируса. На данный момент считается, что самым эффективным способом победить болезнь остается массовая вакцинация. Прививочная кампания в других странах показала верность этого тезиса.

Сделать прививку, защищающую от коронавируса и тяжелых последствий болезни, можно бесплатно не только в больницах. Специальные пункты открыты в торговых центрах, парках и других объектах.



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