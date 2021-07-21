Мнение: Что за позорище лепят нидерландские эксперты в ангаре для обломков Боинга рейса MH17?

Желающим оставаться в стаде кат не отрывать!

Миро почитайте, политику, вакцинаторские истерики, а здесь опасно для вашего мозга.

Я предупреждал.

В свое время на форуме о глобальных постановках не нашел внятных съемок сборки экспертами бутафорских обломков Боинга рейса MH17, хотя очень хотелось. Сегодня заглянул – нашлись, спасибо форумчанину Барбуляку! Вот на этом прекрасном сайте New York Post, вклиненные в видео с дурацкой анимацией и аналитикой.

Просто любуемся.

Тем, кто совсем дремуч и не в состоянии найти в один клик габариты реального Боинга 777-200, сообщу: высота, она же диаметр фюзеляжа 6,1 м. Она не может составлять два роста человека.

Кто не в состоянии воспринимать цифры, любуйтесь, как выглядит рядом с реальным Боингом 777-200 фигура человека.

Очень жаль, что так и не будет в реконструкции нескольких любимых деталей со свалки явно не от Боинга 777-200. Начиная с этого вентилятора от Карлсона, явленного в первый день "крушения" 17.07.2014.

Кончая этим замечательным кожухом воздухозаборника им.Варсегова, загадочно найденным вдали от других мест выгрузки в ноябре 2014 года.

Кто не понимает, в чем прелесть этих деталей, смотрите на реальные габариты вентилятора и кожуха в сравнении с людьми.

Угадайте с восьми раз: что собирают эксперты в нидерландском ангаре из бутафорских деталей и обломков?

Правильно, такую же бутафорию.

А что еще может выкладываться такой удивительной траекторией?

Это разлет “на подлете” к Грабово. Дорожка сродни той, что, согласно поговорке, оставляет бык, занимаясь мочеиспусканием на бегу.

Финишный разлет – просто аут. Дойдя до края пшеничного поля с северо-запада по затухающей синусоиде, остатки боинга повернули под прямым углом на северо-восток и полетели над дорогой Грабово-Рассыпное, высыпав кучками пассажиров и багаж на площадке №2, выгрузив два больших фрагмента возле нее, разложив пассажиров в густой пшенице в три линии вдоль нее, после чего осели в ложбине на окраине Грабово в виде двух двигателей, двух шасси, фрагмента крыла и мелочи.

Бонус.

Еще один.

Воины сети могут продолжать рассказывать друг дружке и публике сказки про сбивание украинскими фашистами, пророссийскими сепаратистами, буками России, самолетами Украины; в верованиях масс в эти сказки и состоит цель и смысл развоза бутафорского Боинга вдоль грабовских дорог в июне-июле 2014 года бригадой олухов из внематричного цеха, Камазом и автокраном Галичанин.

В разделе форума MH17 malaysia airlines найдете сотни свидетельств постановки и бутафории. Ни одного факта за реальный полет нет.

Ума и здоровья.

Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney(яндекс-деньги) 410013946572302.

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