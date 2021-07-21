МОК передумал пускать на Олимпиаду главу Федерации тяжелой атлетики РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию президента Федерации тяжелой атлетики РФ (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Агапитова на Олимпийские игры в Токио, информирует пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

16 июля МОК уведомил Агапитова, что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио. В частности, чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил», передает ТАСС. 22 июля CAS рассмотрит апелляцию Агапитова на решение МОК о невыдаче аккредитации. Жалоба была подана в выездное отделение CAS в Токио.

Агапитов возглавил EWF 29 июня в связи с временным уходом с поста Хасана Аккуса из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования в сокрытии нарушений антидопинговых правил.

Агапитову 51 год, с ноября 2016 года он возглавляет ФТАР, а с мая 2017-го является членом исполкома международной федерации. В апреле Агапитов был избран первым вице-президентом EWF на конгрессе организации в Москве. Он также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру.

Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную РФ по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин.