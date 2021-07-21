Хинштейн рассказал о новом повороте в деле сотрудников ГИБДД Ставрополья

На Ставрополье действовала настоящая преступная организация и руководство полиции региона не могло не знать о происходящем, сообщил депутат Александр Хинштейн, комментируя дело группы сотрудников ГИБДД региона.

Хинштейн сообщил в прямом эфире «СоловьевLive», что «руководство полиции Ставропольского края не могло не знать, что происходит», передает «Царьград».

Он указал также, что в регионе действовала настоящая преступная группировка. Масштабы ее действия он назвал «потрясающими».

«Брали взятки за пропуска для машин, блатные номера, проще сказать, на чем они не зарабатывали», – указал депутат.

Хинштейн в шутку предложил создать флешмоб: высокопоставленные гаишники из южных регионов могли бы показать дома, в которых они живут.

Ранее Хинштейн заявил, что руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали по подозрению в коррупции. Он также публиковал фотографии из частного дома, где жил Сафонов. Главе ставропольского УГИБДД вменяют получение взяток на 19 млн рублей.

Главу МВД по Ставрополью сняли с должности после задержания начальника ГИБДД.

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