Как защитить интеллектуальную собственность?

21.07.2021, 11:29, Детали

Теги: Бизнес, Культура, Технологии

Как защитить интеллектуальную собственность ? В последнее время все чаще идут разговоры об интеллектуальной собственности. И в этом нет ничего удивительного, потому мы живем в цифровую эпоху и многие сферы деятельности перешли совершенно на другой «стиль» работы.

Правообладателям приходится непросто. Они стараются защитить свои права и запретить «пиратам» лишать их прибыли. Конечно, но и те не сидят на месте. Платить за ИС хотят не все и пользователи ищут различные лазейки, чтобы получить желаемое совершенно бесплатно, потому что платить никто не хочет.

Еще на первых порах, когда общество осваивало аудио- и видеомагнитофоны, закон не успевал за новыми технологиями. Технологии развивались, а закон оставался на том же месте.

Можно ли защитить интеллектуальную собственность?

Перед тем, как начать защищать свою интеллектуальную собственность, нужно изучить теоретическую часть. После этого можно действовать. Методов, которые позволяют защитить свою ИС много. Но не все они доступны и без помощи опытного юриста не справиться. Все меры, которые будут предприниматься, должны оговариваться со специалистом. «Самодеятельность» в этом вопросе может негативно сказаться на дальнейшей работе.

Наверное, самым лучшим и надежным способом в этом вопросе будет подать заявку на защиту авторских прав и товарных знаков. Если дело будет под контролем квалифицированного юриста, и все будет делаться согласно закону, то шансы выиграть намного выше.

Стоит помнить о том, что если интеллектуальная собственность нигде не зафиксирована и нет никаких документов, то с юридической точки зрения ИС не является собственностью и никому не принадлежит. Ее может использовать каждый желающий и никакого наказания за это не понесет.

Однако, не стоит думать, что если документы на руках, то никто не сможет навредить и украсть часть прибыли. Конкуренты всегда смогут найти лазейку и навредить. Именно поэтому не стоит останавливаться на достигнутом. Компания должна развиваться и выпускать качественный контент, который будет интересен зрителям, и они будут готовы платить. Нужно действовать таким образом, чтобы конкуренты не смогли «украсть» информацию и выдать ее за свою.

К примеру, истории известно немало компаний, которые добились максимального успеха и остановились на своем развитии. По их мнению, они не считают нужным создавать что-то новое и продолжают зарабатывать на том, что уже было создано.

И это неправильно. Все мы помним времена, когда качественные мобильные телефоны выпускала только Nokia. А сегодня? А сейчас их делают сотни других компаний, которые сумели добиться иных высот, да и прибыль выросла в миллиарды.