Королева Рания встретилась с женой главы NASA в Вашингтоне

Вчера королева Рания и ее супруг, король Иордании Абдалла II прилетели в США с официальным визитом, где впервые встретились с президентом Джо Байденом и его супругой Джилл Байден в Белом доме (напомним, в должность 46-й президент Соединенных Штатов вступил в январе этого года). Иорданских монархов в поездке сопровождает их старший сын, 27-летний наследный принц Хуссейн. Пока король Аблалла II ведет переговоры на высшем уровне, обсуждая вопросы урегулирования конфликта на Ближнм Востоке, а также пандемию и сотрудничество между Иорданией и США, Рания встречается с американскими активистками. Так, вчера, во второй половине дня королева Рания встретилась с миссис Грейс Нельсон, супругой главы NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) и бывшего сенатора Билла Нельсона и группой женщин необычной и вдохновляющей судьбы, которые занимаются социальными и просветительскими программами.

Я была рада встрече с группой замечательных женщин во время обеда, организованного миссис Грейс Нельсон, женой администратора NASA и бывшего сенатора Билла Нельсона, – написала Рания в своем официальном Instagram.

Грейс Нельсон и королева Рания

Для этой встречи Рания выбрала строгий и элегантный наряд. На королеве была белая блузка Celin с драпированной горловиной, ярко-розовая юбка-карандаш Valentino, а светлые лодочки Dior и сумочка ONESIXONE дополнили контрастный образ.

Напомним, что вчера король Иордании, его супруга Рания и их старший сын, принц Хуссейн впервые встретились с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл. Миссис Байден провела для Рании экскурсию по Белому дому, которая закончилась чаепитием в Овальном кабинете.

Королева Рания и Джилл Байден