 

“Платье взорвало мозг! Просто огонь”. Джамала показала грудь

21.07.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Что по танцам, Джа? Промо шоу “Танцы со звездами” на “1+1″ с сегодняшнего дня в эфире, настроение – драйвовое, градус волнения растет с каждым днем”, – призналась она. Партнером певицы в проморолике стал лидер группы “Танок на майдані Конго” Фагот (Олег Михайлюта).

Джамала предстала в длинном платье цикламенового цвета. Лиф оформлен шнуровкой, соединяющей прорезь, под которой видна грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

“Платье взорвало мой мозг! Просто огонь”, – прокомментировала usa_brand_super_sale.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.

О своем участии в шоу “Танцы со звездами” на телеканале “1+1” Джамала сообщила в начале июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро

29.07 / Трамп: если сведения о российских выплатах талибам подтвердятся, последует надлежащий ответ

29.04 / Штат в США будет платить молодежи $100 за вакцинацию против коронавируса

15.07 / CNBC – самый глубокий в мире бассейн для дайверов в Дубае привлекает новых туристов

10.01 / Умерла мать актера Алексея Панина

28.05 / Поклонская отказывается от праймериз «Единой России» и возвращается в Крым

09.07 / США запретили продажу билетов на авиарейсы в Беларусь

17.06 / В МИД назвали вызывающие интерес к развитию Северного морского пути факторы

10.05 / Компания AMD быстро завоевывает рынок серверных процессоров

02.07 / Финские военные отказались от свастики после более 100 лет ее использования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика