 

Солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, кто помог ей купить загородный дом

21.07.2021, 10:54, Новости дня
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“Долго собирала на него, кроме того, мне помогла моя семья Я тот человек, который любит собирать вокруг себя самых близких, мне хочется, чтобы они были рядом. В своем доме я отдыхаю, это то место, где я чувствую себя спокойно. Семья, свежий воздух, мои собаки – все это так прекрасно. Я долго искала такой дом, который бы отвечал моим запросам. Хотела, чтобы в нем было много места, с большим двором. Он находится в живописном месте – фактически в лесу. За год мы сделали ремонт. А сейчас докупаем мебель. Очень хочется иметь бассейн. Думаю, он появится уже в следующем году”, – рассказала артистка.

Зарицкая отметила, что интерьер дома выдержан в скандинавском стиле.

“Мне нравится уютная атмосфера. Этот стиль предполагает много света, растений”, – подытожила она.

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”. 

В ноябре 2020 года Зарицкая сообщила, что приобрела загородный дом под Киевом. “Мы живем почти в лесу. Я выбирала так, чтобы рядом не было много домов и было пространство”, – подчеркнула тогда она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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