 

В Испании достроили самый высокий в ЕС многоквартирный дом

21.07.2021, 10:54, Новости дня
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Небоскреб Intempo строили 17 лет. Он состоит из двух башен, связанных между собой ромбовидной постройкой. В башнях находится самый быстрый в Испании лифт – он движется со скоростью 4,2 м/с и может подняться на последний этаж за 52 секунды.

Цена пентхауса в небоскребе составляет около €2 млн. В других местах здания цены начинаются от €257 тыс.

Издание отмечает, что выбор времени для сооружения такой многоэтажки может показаться катастрофическим, поскольку из-за пандемии курортные города несут большие потери от нехватки туристов. Однако в компании-застройщике Uniq Residential сообщили, что 100 из 256 квартир Intempo были предварительно проданы. Около 60% квартир купили испанцы, остальные – россияне, скандинавы, немцы и бельгийцы.

ВИДЕОВидео: Cinco Días / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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