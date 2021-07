“Можем лучше контролировать спортсменок”. Американские гимнастки будут жить за пределами олимпийской деревни

“Это решение, которое мы все приняли вместе, мы знаем, что оно не идеально для Олимпийских игр, но нет ничего идеального во время пандемии. Мы чувствуем, что можем лучше контролировать спортсменок и нашу безопасность в условиях отеля”, – написала она.

It was also a decision that we all made together, we know it isn’t ideal for the Olympic experience but nothing is ideal during a pandemic we feel like we can control the athletes and our safety better in a hotel setting!

— Cecile Landi (@CLcecile) July 19, 2021

20 июля CBS сообщила, что после твита тренера американские гимнастки заявили, что “всегда планировалось остановиться в отеле”.

Телекомпания отмечает, что ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из членов американской делегации в Токио, гимнастки Кары Икер.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже прибывают в Японию, некоторые соревнования уже начались.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом больном COVID-19 жителе олимпийской деревни стало известно 16 июля. На 20 июля среди участников Олимпиады в Токио и персонала был уже 71 официально инфицированный.

Одного спортсмена уже отстранили от участия в Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.

