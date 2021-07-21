 

На Тибете обнаружены вирусы, замороженные 15 тыс. лет назад

21.07.2021, 10:52, Новости дня
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Американские ученые, проводившие исследования на Тибете, обнаружили в горных ледниках замороженные вирусы, которым, по предварительным данным, уже 15 тысяч лет.

Как отметили специалисты, до сих пор науке не были известны такие вирусы. Всего их около трех десятков, и как они могут повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире, также пока неизвестно.

Ученые напоминают, что в результате глобального потепления активно таят ледники в зоне весной мерзлоты и в высокогорных районах. По одному их прогнозов, в результате будут возрождены к жизни множество болезнетворных бактерий, которые тысячелетиями хранились в состоянии глубокой заморозки. Также эксперты опасаются, что из вечной мерзлоты в атмосферу будут выпущены скованные там парниковые газы, что еще больше усилит глобальное потепление.



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