 

Военных аналитиков удивила молниеносная разработка нового истребителя от Ростеха

21.07.2021, 10:50, Разное
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Военных аналитиков буквально поразила скорость разработки нового истребителя, которой занимаются специалисты «Ростеха». Работы над аппаратом проводятся очень оперативно.
20 июля в Жуковском стартовал ежегодный авиасалон МАКС. Многим было интересно посмотреть на одномоторный легкий истребитель, создающийся специалистами «Ростеха». Военные РФ действительно нуждаются в подобном летательном аппарате. За счет него ВКС смогут выработать оптимальную концепцию, заключающуюся в наличии бюджетного воздушного судна, которое пригодно для производства в массовых количествах.

Работы над проектом самолета стартовали после того, как был официально утвержден внешний вид Су-57. С этим аппаратом у новинки есть определенные внешние сходства.

Истребитель создавался в короткие сроки. Отмечается, что на столько быстро работы не проводились уже несколько десятков лет. Отсутствие более конкретных данных об аппарате также говорит об этом факте. Если бы работа проводилась долго, то информация уже попала бы в открытые источники, пишет портал «Слово и дело».



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