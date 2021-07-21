 

Названы особенности тренировок в жару

21.07.2021, 10:50, Разное
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Эксперт Анатолий Горячев в рамках интервью пояснил о некоторых особенностях спортивной тренировки, проводимой в жару. Спорт и высокая температура воздуха являются совместимыми, но важно учитывать ряд факторов.
Занятия спортом не должны проходить на открытой площадке под солнцем. Для тренировки необходимо выбирать специальное время. В ходе тренировки на жаре организм человека начинает активнее перегреваться, как следствие, происходит потеря жидкости.

Летом для занятия спортом подойдут утро или же вечер. Одеваться на тренировку необходимо легко, но при этом кожа должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, пишет портал «Слово и дело».



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