 

Директор МакSим призвала игумена Луку молиться за певицу

21.07.2021, 10:50, Разное
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Менеджер российской певицы МакSим Маргарита Соколова призвала игумена Луку молиться за здоровье артистки. Батюшка уехал в Симферополь в Свято-Троицкий женский монастырь.
Уже второй месяц певица МакSим борется за жизнь. Она находится в одной из столичных больниц в состоянии комы под аппаратом ИВЛ. В медучреждение артистка была госпитализирована с двухсторонней пневмонией. Перед тем, как лечь в больницу, исполнительница сдавала несколько тестов на коронавирус, но их результаты оказались отрицательными. Впоследствии у МакSим развилась тяжелая форма воспаления легких.

Сейчас врачи не дают никаких прогнозов, касающихся выздоровления знаменитости. Ежедневно огромное количество коллег, друзей и фанатов молятся за здоровье исполнительницы хита «Знаешь ли ты». Они желают МакSим скорейшего выздоровления.

Источник: teleprogramma.pro



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