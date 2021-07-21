Директор МакSим призвала игумена Луку молиться за певицу

Менеджер российской певицы МакSим Маргарита Соколова призвала игумена Луку молиться за здоровье артистки. Батюшка уехал в Симферополь в Свято-Троицкий женский монастырь.

Уже второй месяц певица МакSим борется за жизнь. Она находится в одной из столичных больниц в состоянии комы под аппаратом ИВЛ. В медучреждение артистка была госпитализирована с двухсторонней пневмонией. Перед тем, как лечь в больницу, исполнительница сдавала несколько тестов на коронавирус, но их результаты оказались отрицательными. Впоследствии у МакSим развилась тяжелая форма воспаления легких.

Сейчас врачи не дают никаких прогнозов, касающихся выздоровления знаменитости. Ежедневно огромное количество коллег, друзей и фанатов молятся за здоровье исполнительницы хита «Знаешь ли ты». Они желают МакSим скорейшего выздоровления.

Источник: teleprogramma.pro