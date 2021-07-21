Новая спортивная площадка и зона отдыха появятся в Рязановском

«По просьбам местных жителей в поселке появится большая зона для различного отдыха – от занятий спортом до игр в шахматы», – рассказали в администрации.

На территории построят две детские площадки – для ребят младшего и школьного возраста. На них установят современное игровое оборудование и детский городок.

Кроме того, обустроят спортивную площадку, где можно поиграть в волейбол, баскетбол или футбол. А для любителей легкой и тяжелой атлетики выделят место для воркаута, где которой установят современные тренажеры для занятий фитнесом.

Также специалисты сделают отдельную зону отдыха. Здесь будут навесы, скамейки и шахматные столы. Саму территорию озеленят и заасфальтируют дорожки.

Как уточнили в администрации, работы уже начались. Рабочие уже демонтировали старые детские площадки.