 

Советник главы Офиса Зеленского: Украина обречена на имперскость

21.07.2021, 10:44, Разное
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Алексей Арестович считает, что Незалежная станет империей, поскольку в стране проживают разные народы, существует несколько культурных кодов. “Украина обречена на имперскость”, – заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского в эфире
ATR.

Эксперт также отметил, что слово “империя” было отравлено Россией. Мол, Украина должна исправить это понятие, давать терминам другие значения, перестать их использовать в российской коннотации. В противном случае Незалежная зависит от РФ, считает Арестович.

Ранее советник главы Офиса Зеленского заявил, что Украина может начать сотрудничество с Китаем, если дружба с США будет бесполезной. По словам Арестовича, китайцы, в отличие от американцев, дают гарантии безопасности и инвестициям и при этом не ставят условия.

Также эксперт отмечал, что в Белом доме есть люди, которые хотят нормализовать отношения с РФ. По его мнению, это может негативно сказаться на Незалежной. Мол, США могут кинуть Украину, как Афганистан, который поддерживали в течение 20 лет. Вероятно, советник главы Офиса Зеленского имел в виду вывод американских войск из горной страны.



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