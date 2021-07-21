Пассажир хитростью угнал такси в Москве

Полиция задержала безработного мужчину, подозреваемого в хищении автомобиля такси на территории столичного района Покровское-Стрешнево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«20 июля в 6.19 в правоохранительные органы поступила информация о грабеже с завладением транспорта возле одного из домов на Волоколамском шоссе. Прибывшие на место стражи порядка установили, что по указанному адресу пассажир автомобиля такси Hyundai Elantra во время поездки убедил водителя проверить колесо под предлогом возможной поломки. После того как водитель вышел из салона, злоумышленник сел за руль и открыто похитил автомобиль. Спустя 1,5 часа неподалеку от места инцидента сотрудники ДПС остановили похищенный Hyundai, за рулем которого находился подозреваемый, безработный мужчина 1998 года рождения. Материальный ущерб от действий преступника составил 650 тыс. руб.», – передает агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

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