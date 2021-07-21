 

Пассажир хитростью угнал такси в Москве

21.07.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция задержала безработного мужчину, подозреваемого в хищении автомобиля такси на территории столичного района Покровское-Стрешнево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«20 июля в 6.19 в правоохранительные органы поступила информация о грабеже с завладением транспорта возле одного из домов на Волоколамском шоссе. Прибывшие на место стражи порядка установили, что по указанному адресу пассажир автомобиля такси Hyundai Elantra во время поездки убедил водителя проверить колесо под предлогом возможной поломки. После того как водитель вышел из салона, злоумышленник сел за руль и открыто похитил автомобиль. Спустя 1,5 часа неподалеку от места инцидента сотрудники ДПС остановили похищенный Hyundai, за рулем которого находился подозреваемый, безработный мужчина 1998 года рождения. Материальный ущерб от действий преступника составил 650 тыс. руб.», – передает агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее пассажир такси в Челябинске изнасиловал водителя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / На Украине призвали русскоговорящих «паковать манатки»

02.11 / Опубликованы результаты крупнейшего исследования генетики собак

18.01 / Обнаружен сигнал умирающей звезды, который заглушает мобильную связь

03.10 / Нагорный Карабах: под аккомпанемент призывов к миру конфликт продолжается

16.07 / Транспортно-десантный корабль ВМС США «Юма» покинул Черное море

05.10 / НАТО предложило Турции найти альтернативу российским С-400

08.01 / Инфекционист назвал места в Москве с наибольшим риском заразиться коронавирусом

02.04 / WP – сын Байдена признался, что потратил деньги от Burisma на наркотики и алкоголь

13.11 / “Влюблена в его мозг”. Шоптенко рассказала об отношениях с мужем

28.04 / Чернигов ослабляет карантин, несмотря на “красную” зону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика