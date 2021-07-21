Стали известны подробности новой версии скафандра для корабля «Орел»

Новая версия скафандра «Сокол-М» для полетов на космическом корабле «Орел» максимально упрощена, при этом его планируется сделать многоразовым, рассказал гендиректор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков.

Поздняков сообщил, что скафандр максимально упрощен, и «основная задача – сделать его многоразовым (применение до 10 раз), чтобы он имел возможность подгоняться под рост, длину рук и так далее», передает ТАСС.

«У нас будет несколько скафандров типового размера. Потенциальный космонавт подходит к шкафу, выбирает подходящий XL, L, затем с нашей помощью подгоняет под себя», – отметил он.

По словам главы НПП «Звезда», новый вид скафандра представляет собой оболочку, внутри которой почти ничего нет. Вентиляция обеспечивается при помощи специального трикотажного костюма с трубками, причем система сделана таким образом, что даже если космонавт не надел этот комбинезон, все равно обеспечится подача кислорода.

В этой версии «Сокол-М» планируется использовать поясной разъем: «Такого рода соединения и уплотнения у нас есть на «Орлане». Мы понимаем, как этот замок сделать. У нас перчатки с похожими замками сделаны».

Новую версию скафандра презентовали накануне. Первая версия прототипа «Сокол-М» была представлена во время авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. При этом отмечалось, что скафандры не получили ширинку, а значит, лишили космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса.