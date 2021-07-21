5 нелепых и опасных мифов о бюстгальтерах



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Миф 1: «Косточки» бюстгальтера увеличивают риск развития рака груди

Этот популярный миф, который всерьез и надолго дискредитировал лифчики, появился с легкой руки авторов книги «Одетый для убийства», вышедшей в 1995 году. Авторы, не имевшие медицинского образования, утверждали, что женщины, которые носят бюстгальтеры на косточках по 12 часов в день, имеют повышенный риск рака молочной железы. Якобы лифчики ограничивают функционированию лимфатической системы, что приводит к накоплению токсинов в организме. Национальный центр исследований в области здравоохранения США заявил, что нет никаких доказательств этому. Более того, биологические жидкости движутся вверх в лимфатические узлы в подмышках, а не под грудью, где располагаются косточки бюстгальтера.

«У женщин, которые носят бюстгальтеры на косточках, с большей вероятностью будет диагностирован рак молочной железы лишь потому, что их носят, как правило, для поддержания груди больших размеров. Избыточный вес и большое количество жировых отложений повышают риск онкологических заболеваний. Но это не значит, что бюстгальтеры на косточках вызывают рак», – пишут медики.

Миф 2: Лифчик спасет от провисания груди

Скорей наоборот. Слухи о том, что бюстгальтер сдерживает провисание были развеяны еще в 2013 году. Группа исследователей из Университета Франш-Конте изучила, как влияет ношение бюстгальтера на женскую грудь. В исследовании приняли участие 330 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Для измерений использовались самые точные и инновационные инструменты: логарифмическая линейка и штангенциркуль. В процессе испытаний у женщин, переставших носить бюстгальтер, соски поднялись на 7 мм.

По словам исследователей, ношение бюстгальтера с раннего возраста никак не влияет на провисание груди. При ношении этой детали гардероба поддерживающие мышцы не выполняют свою функцию. Более того, лифчик может затруднять кровообращение и уменьшать тонус груди, особенно если он слишком тесный.

Миф 3: Правильно подобранный бюстгальтер может избавить от болей в спине

И это тоже неправда. То же самое исследование доказало, что ношение бюстгальтера не уменьшает боли в спине. А вот неправильно подобранный лифчик действительно может вызывать боль в шее и мышцах груди, а чрезмерно тугие лямки могут создать «бороздку» в мягких тканях на плечах.

Кроме того, неудобный бюстгальтер создает ложную иллюзию, что у вас болит спина из-за большого размера груди. Небольшое британское исследование показало, что все женщины, которые обращались к врачу с намерением уменьшить объем молочных желез, носили неправильно подобранные лифчики, создававшие огромные дискомфорт.

Миф 4: Если спать в лифчике, это поможет сохранить форму груди

Никогда так не делайте! Как было сказано выше, бюстгальтер может затруднять кровообращение, а когда вы спите это наиболее вероятно. Обязательно давайте вашему телу отдыхать от бюстгальтера, никакой пользы от этого не будет, ведь форма вашей груди зависит исключительно от генетики, возраста и других факторов.

Известно также, что бюстгальтер и любая другая облегающая одежда может негативно повлиять на качество сна. Избыточное давление на кожу повышает температуру тела ночью и снижает уровень мелатонина — гормона, который регулирует часы сна и бодроствования.

Миф 5: Если заниматься спортом в обычном бюстгальтере, а не в спортивном, грудь может обвиснуть

Спортивный бюстгальтер, который плотно облегает грудную клетку, действительно важен во время физических упражнений, поскольку он эффективно сдерживает подвижность груди, особенно во время бега или прыжков. Но это необходимо исключительно для обеспечения комфорта тренировок, а не защиты от провисания, которое, разумеется, от занятий спорта не происходит.

Другое дело, что женщины очень часто подбирают неудобный спортивный бюстгальтер, и некоторые из них даже прекращают тренировки из-за болевых ощущений и неудобства, которые вызывает большая грудь во время тренировок. Чтобы этого избежать, достаточно подобрать подходящий лифчик.