 

“Эталонный ребенок!”, “Порода Собчак”. Виторган показал своего подросшего сына Платона

21.07.2021, 10:00, Новости дня
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“Обед под чтение. Никаких гаджетов и мультиков за столом. Кстати, прекрасная совершенно книга – “Жизнь замечательных детей”. О том, как проходило детство выдающихся личностей – от Македонского и Колумба до Моцарта и Пушкина. Правда, готовьтесь к большому количеству вопросов и поисков ответов. Так что чтение превращается в беседу. В общем, полезно и для слушающего, и для читающего”, – написал он.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

“Платон – прям какой-то эталонный ребенок! Чистое счастье, Макс! Голливуд даже и не курит в стороне”, – прокомментировал сатирик Евгений Хаит.

“Глаза мамины”, – отметила prostotamara77.

“Там, по-моему, все мамино, порода Собчак”, – заявила a_si_ko.

Контекст:

Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года. 7 марта 2019 года пара объявила о расставании.

У Виторгана есть еще двое детей: 24-летняя Полина и 22-летний Даниил. Они родились от первого брака актера – с его коллегой Викторией Верберг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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