От участия в Олимпиаде из-за коронавируса отстранили первого спортсмена

21-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 57 кг, после прилета в Японию сдала тесты на COVID-19, и они оказались положительными.

В Токио Агуирре прибыла из Узбекистана с документом об отрицательном тесте на коронавирус.

Теперь спортсменка вынуждена отправиться на карантин, из-за которого пропустит запланированные на 24–27 июля соревнования по таэквондо.

В олимпийском комитете Чили утверждают, что у Агуирре нет симптомов коронавирусной инфекции.

Kyodo News отмечает, что чилийка стала первым спортсменом, которого отстранили от игр в Токио.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже прибывают в Японию, некоторые соревнования уже начались.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом больном COVID-19 жителе олимпийской деревни стало известно 16 июля. На 20 июля среди участников Олимпиады в Токио и персонала был уже 71 официально инфицированный.

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