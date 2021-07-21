 

От участия в Олимпиаде из-за коронавируса отстранили первого спортсмена

21.07.2021, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

21-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 57 кг, после прилета в Японию сдала тесты на COVID-19, и они оказались положительными.

В Токио Агуирре прибыла из Узбекистана с документом об отрицательном тесте на коронавирус.

Теперь спортсменка вынуждена отправиться на карантин, из-за которого пропустит запланированные на 24–27 июля соревнования по таэквондо.

В олимпийском комитете Чили утверждают, что у Агуирре нет симптомов коронавирусной инфекции.

Kyodo News отмечает, что чилийка стала первым спортсменом, которого отстранили от игр в Токио.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже прибывают в Японию, некоторые соревнования уже начались.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом больном COVID-19 жителе олимпийской деревни стало известно 16 июля. На 20 июля среди участников Олимпиады в Токио и персонала был уже 71 официально инфицированный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Автоновости: Baojun представила недорогой аналог Skoda Octavia

10.07 / Глава КНШ ВС США поддержал переименование военных баз с именами конфедератов

13.07 / Выборы президента Польши. Дуда лидирует с результатом в 51,21% голосов

15.05 / Украина будет на повестке саммита НАТО в июне – вице-премьер

30.11 / Луценко рассказала о своих табу в сексе

12.12 / Названы самые популярные новогодние фильмы у россиян

24.07 / В Брюсселе не верят в возможность торговой сделки с Лондоном до конца года

29.05 / Insider – 60 лет в строю — российские «Медведи» по-прежнему на службе

04.05 / Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

12.07 / В Китае освобожден профессор, критиковавший Си Цзиньпина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика