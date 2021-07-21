 

Geely начала продажи большого кроссовера Xingyue L в Китае

21.07.2021, 9:58, Новости дня
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Китайский бренд Geely приступил к продажам на китайском рынке нового кроссовера Geely Xingyue L.

Автомобиль доступен у местных дилеров по цене от 148 тысяч юаней. Что касается поставок на российский рынок, то они ожидаются лишь к 2022 году. Известно, что новая модель выполнена на шведской платформе CMA. Вместе с тем производителем применен 2-литровый турбированный двигатель, который выдает 218 л.с. мощности. Также появится с улучшенным агрегатом на 238 л.с. мощности.

Во всех комплектациях применили автоматическую трансмиссию. Покупатели смогут выбрать новый кроссовер с передним или полным приводом. Среди новшеств отметили интеллектуальный круиз-контроль, камеру кругового обзора и систему предотвращения столкновений.



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