 

ВОЗ допускает появление более опасной мутации коронавируса

21.07.2021, 9:56, Разное
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В ВОЗ обнародовали неутешительный прогноз относительно дальнейшей ситуации с коронавирусом. Специалисты организации допустили появление более опасной мутации COVID-19.
Пандемия коронавируса, впервые зарегистрированного в конце 2019 года, продолжает охватывать все большие территории, принося новые жертвы. Огромной проблемой стали мутации патогенного микроорганизма, приведшие к появлению новых штаммов. Они имеют более широкую симптоматику и сложнее поддаются лечению. Сейчас самыми опасными разновидностями COVID-19 являются, вместе с оригинальным вирусом из Ухани, британский и дельта-штаммы. Однако человечество может ожидать и новый вид коронавируса, последствия которого станут ещё более удручающими.

Об этом говорится в заявлении главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса. Свою речь он посвятил Олимпиаде, которая в этом году должна пройти в Токио. Специалисты ВОЗ исследовали существующие разновидности патогена, а также гипотетические возможности возникновения новых мутаций. Они могут принести повышенный риск заражения, из-за чего болезнь охватит ещё большее количество людей.

Кроме того, с трибуны 138-й сессии Международного олимпийского комитета Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул существующюю взаимосвязь между численностью инфицированных и вариативностью мутаций коронавируса. В свою очередь, новые штаммы будут ещё более опасными. При этом не исключено, что один из них может и вовсе оказаться устойчивым ко всем существующим на данный момент вакцинам. При таком раскладе, как пишет «Политэксперт», мир снова окажется на том же уровне, что и в ноябре 2019 года, когда о COVID-19 наука не знали практически ничего.

Источник: politexpert.net



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