 

Космонавты на МКС получат около тонны оборудования после стыковки модуля «Наука»

21.07.2021, 9:56, Разное
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Космонавты на МКС получат около тонны различного оборудования сразу после стыковки модуля «Наука». Ещё несколько часов потребуется для полной подготовки и открытия люков.
Российские космонавты Пётр Дубров и Олег Новицкий, после успешного присоединения модуля «Наука», приступят к разгрузке полезного оборудования, которое находится на нём. Всего придётся перенести около тонны полезного груза. После этого они подключат кабели питания и смогут открыть люки. На всё потребуется несколько часов активных действий. Целевое использование модуля «Наука» начнётся только после лётных испытаний, продолжительностью 12 месяцев.

«Наука» доставит на МКС ещё один туалет, дополнительную одноместную каюту для члена экипажа и новый манипулятор ERA. Он позволит проводить ряд простых работ без необходимости снаряжать человека для выхода в открытый космос, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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