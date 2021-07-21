Повышенный нагрев негативно влияет на работу компьютера

Эксперт Александр Тимофеев заявил, что повышенный нагрев компьютера негативно сказывается на его работе. Он начинает зависать в процессе осуществления определенных задач. Порой аппарат и вовсе перестает работать.

Если произошла такая ситуация, необходимо подождать минуту или две. Возможно, компьютер завис из-за выполнения задачи с высокой нагрузкой на процессор. Если наблюдается постоянный нагрев устройства, то необходимо искать причины в системе охлаждения. Когда спустя несколько минут работа компьютера на восстановилась, необходимо убедиться, корректно ли функционирует мышь. Не исключено, что у девайса садятся батарейки или же наблюдается плохой контакт.

Работа за ПК часто связана с запуском браузера. Иногда у пользователя возникает ощущение, что завис весь компьютер. На самом деле проблему может создавать всего одна интернет-страница. В браузере Chrome сочетание клавиш Shift+Esc позволяет открыть диспетчер задач. Там можно закрыть программу, которая зависла.

Когда появился «синий экран», лучше обратиться за помощью к профильному специалисту. Возможно, у него получится спасти операционную систему и данные, которые хранятся в ней, пишет портал «Слово и дело».