 

Лукашенко хочет рассказать “страшную правду об ужасах войны” всему миру: Стеснялись предъявить

21.07.2021, 9:50, Разное
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Александр Лукашенко считает, что необходимо рассказать всему миру “страшную правду об ужасах войны”, поведать о геноциде белорусов и польской оккупации в межвоенный период. “[Эти и другие факты] мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить”, – сказал президент Белоруссии на совещании во вторник, 20 июля.

Лукашенко также заявил, что пора “сорвать маски” с оккупантов и
коллаборантов. Александр Григорьевич назвал живущих сегодня белорусов потомками великих победителей, вернувших мир европейцам. Те страны должны выражать благодарность своим спасителям, а не “душить санкциями”, отметил белорусский лидер.

По мнению президента, сотрудники дипучреждений за границей должны рассказывать людям эту правду, используя СМИ и социальные сети. Политик сказал, что необходимо бить противников их же оружием, а также напомнил о доблести предков. Удел врагов Белоруссии – это “жалкие выкрики” и реваншизм, заметил глава государства.

Напомним, ранее кандидат экономических наук Александр Дудчак заявил, что в условиях санкций Белоруссия могла бы пойти навстречу России и принять более смелые решения. Эксперт заметил, что Минск не сделал шаги, которые могли бы демонстрировать реальную интеграцию.



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