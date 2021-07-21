СК раскрыл подробности о «частной тюрьме» в Ленобласти

Подземный бункер во Всеволожском районе Ленинградской области, который СМИ назвали «частной тюрьмой», обнаружили в ходе расследования дела об убийстве, но следов пребывания там людей не нашли, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Мария Добрынина.

«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия», – сказала Добрынина, передает ТАСС.

По ее словам, подвал неоднократно осмотрели следователи и криминалисты следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГСУ СК России. «Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», – сказала Добрынина.

Она сообщила, что данный бункер был обнаружен в ходе расследования убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле на трассе Сортавала – Санкт-Петербург в Ленинградской области. В ходе следствия установлено, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля, который проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. «Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением и был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми», – сообщила Добрынина.

Она уточнила, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который был неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Он сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который в свою очередь выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. «Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения», – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что к настоящему времени вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию.

В понедельник в Ленинградской области в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволжского района обнаружили подземную двухэтажную тюрьму, в которой есть три камеры с рукомойниками, унитазами и двухъярусными кроватями. На территории в бане также найдена замаскированная печь размером с человеческое тело, место напоминает крематорий.

Опрошенные ветераны МВД в комментарии газете ВЗГЛЯД предположили, что подземная тюрьма, скорее всего, использовалась либо для преступлений, связанных с имитацией лишения свободы, либо для реабилитации людей с наркотической зависимостью.