Врач предупредил об опасности витамина D

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21.07.2021, 9:42, Новости дня
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Чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм из-за повышения уровня кальция в крови, рассказала врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина.

Паршина отметила, что многие люди привыкли самостоятельно назначать себе такие препараты без рекомендации врача, однако далеко не всем это необходимо, передает газета «Аргументы и Факты».

«Дополнительный прием витаминов показан только при выявленных недостатках или наличии сопутствующих хронических или острых заболеваний, при которых нарушается синтез или усвоение витаминов из продуктов питания», – отметила она.

Кроме того, современный человек имеет доступ к множеству продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, которых достаточно для поддержания здоровья, отметила медик.

«За тысячелетия организм людей приобрел способность самостоятельно синтезировать витамины. За исключением нескольких, таких как витамин С. Поэтому людям необходимо получать его с пищей», – добавила она.

Врач также посоветовала не увлекаться приемом витамина D «для профилактики», так как его гипервитаминоз способствует повышению кальция и последующей тяжелой интоксикации организма.

«Для кого-то достаточно в качестве профилактики 500МЕ, кому-то нужно 5000МЕ, соответственно, и ожидаемого клинического эффекта человек не почувствует, а может, и ухудшит состояние», – заключила Паршина.

Ранее доктор телеведущий Александр Мясников назвал «необъяснимый» симптом дефицита витамина D.



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