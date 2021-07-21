ФСБ задержала замдиректора оборонного завода в Челябинске

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя руководителя промышленного предприятия, который подозревается в получении взятки, информирует пресс-служба следственного управления СК по региону.

Источники URA.RU рассказали, что речь идет об оборонном заводе «Пластмасс» в Копейске.

«По данным следствия, подозреваемый в течение 2019 – начале 2021 года получил взятку в размере более 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», – сообщили в СК.

«Задержан замдиректора завода «Прибор». Непосредственно с обороной контракт, с которого он мог получить взятку, не связан», – рассказал инсайдер.

АО «Завод «Пластмасс» специализируется на производстве боеприпасов к корабельным боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибров 76-152 мм, а также некоторым видам авиационных средств поражений.

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