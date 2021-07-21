 

“Какие красивые шарики, просто прелесть”. Ани Лорак снялась в платье с большим декольте

21.07.2021, 9:06, Новости дня
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Певица позировала в черном платье с большим декольте и оголенными плечами.

“Мир вокруг нас – это отражение наших мыслей. И мы сами формируем и наполняем свою реальность. Улыбайтесь! И кто-то улыбнется в ответ”, – написала она.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Ани Лорак, какие у тебя красивые шарики, просто прелесть”, – прокомментировал подписчик pavlovdaniil1002.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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